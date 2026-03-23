Mit dem Repowering-Windpark Löberitz in Sachsen-Anhalt ersetzt die VSB Holding GmbH fünf Altanlagen durch drei moderne Windenergieanlagen. Die Leistung steigt von 4,25 auf 21,6 MW, der Jahresertrag soll rund 65,7 GWh erreichen. Das Projekt ist Teil eines Hybridparks mit Photovoltaik und perspektivischem Batteriespeicher. Repowering-Windpark Löberitz steigert Leistung deutlichMit dem Spatenstich beginnt die Umsetzung des Repowering-Projekts am Windpark Löberitz. Zum Einsatz kommen Anlagen des Typs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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