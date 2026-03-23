© Foto: CHROMORANGE - picture allianceStarke Zahlen, volle Auftragsbücher und ein heißer Rohstoff: Bank of America setzt auf Kazatomprom und sieht großes Kurspotenzial. Der Uranmarkt steht vor einem möglichen Superzyklus.Der weltweit größte Uranproduzent Kazatomprom hat mit seinen Zahlen für 2025 die Erwartungen übertroffen. Das Ebitda legte um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und lag zugleich 5 Prozent über den Konsensschätzungen. Der Nettogewinn übertraf die Prognosen sogar um 10 Prozent. Trotz eines Rückgangs beim Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich das operative Geschäft robust. Für 2026 bestätigte das Unternehmen seine Produktionsziele von 27,5 bis 29 Tausend Tonnen Uran. Gleichzeitig sollen die …Den vollständigen Artikel lesen
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