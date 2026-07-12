© Foto: Richard Drew - APDiese in den kommenden Tagen (KW29) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 14. Juli: US-Großbanken Der offizielle Startschuss zur US-Quartalssaison fällt traditionell mit den Zahlen großer Bankhäuser. Davon stehen am Dienstag gleich 5 an und die dürften vom Start weg für ordentlich Bewegung und ein erstes Stimmungsbild sorgen. Für Bewegung am Markt ist gesorgt, da die US-Investmentbank Goldman Sachs angesichts des optisch hohen Aktienkurses gegenwärtig das am stärksten gewichtete Mitglied im preisgewichteten Dow-Jones-Index ist (knapp 12 Prozent). Ein …
Enthaltene Werte: US46625H1005,US38141G1040,US4781601046,US0605051046,US64110L1061,US9497461015,US8740391003,US1729674242,USN070592100Den vollständigen Artikel lesen
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