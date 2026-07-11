Wenn die großen Pharmakonzerne Milliarden in Krebs investieren - entsteht der nächste Zelltherapie-Boom ganz woanders?

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Die nächste Wachstumsphase der Zelltherapie könnte außerhalb der Onkologie stattfinden. Denn wer heute an Zelltherapien denkt, denkt meist zuerst an Krebs. Tatsächlich gehören CAR-T-Therapien zu den größten medizinischen Durchbrüchen der vergangenen Jahre. Unternehmen wie Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046), Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) oder Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083) haben Milliarden investiert und etablieren ihre Produkte zunehmend im klinischen Alltag. Doch während die Aufmerksamkeit vieler Anleger weiterhin auf der Onkologie liegt, beginnt sich der Fokus der Branche langsam zu verschieben. Immer mehr Wissenschaftler und Unternehmen arbeiten daran, Zelltherapien auch bei chronischen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzusetzen - Märkte, die zum Teil deutlich größer sind als einzelne Krebsindikationen.

Der Blutkrebs-Markt entwickelt sich weiter

Dass der Markt für Zell- und Immuntherapien weiter wächst, zeigen auch aktuelle Entwicklungen bei GSK (ISIN: GB00BN7SWP63). Das Unternehmen treibt den Ausbau seines Onkologiegeschäfts konsequent voran und sieht in innovativen Krebstherapien weiterhin einen wichtigen Wachstumstreiber. Gleichzeitig investieren nahezu alle großen Pharmakonzerne Milliardenbeträge in ihre Pipelines, weil zahlreiche Blockbuster in den kommenden Jahren ihren Patentschutz verlieren. Für Investoren ist das ein wichtiges Signal: Die Industrie setzt langfristig auf Zell- und Immuntherapien als eine der wichtigsten Innovationsplattformen der kommenden Jahre.

Der eigentliche Wachstumsmarkt könnte jedoch größer sein

Während Blutkrebs vergleichsweise selten auftritt, leiden weltweit Hunderte Millionen Menschen an chronischen Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen. Herzinsuffizienz zählt zu den häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte, degenerative Rückenerkrankungen verursachen enorme volkswirtschaftliche Kosten und Erkrankungen wie Lupus oder Morbus Crohn benötigen häufig lebenslange Therapien. Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Biotech-Unternehmen inzwischen auf diese Indikationen. Gelingt es, die immunregulierenden Eigenschaften von Zelltherapien erfolgreich einzusetzen, könnte sich das wirtschaftliche Potenzial der Branche erheblich vergrößern.

Mesoblast verfolgt bewusst einen anderen Ansatz

An diesem Punkt unterscheidet sich Mesoblast von vielen bekannten CAR-T-Unternehmen. Statt Immunzellen genetisch gegen Tumoren auszurichten, entwickelt das Unternehmen Therapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC). Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und geschädigtes Gewebe bei der Regeneration unterstützen.

Der Ansatz adressiert deshalb nicht nur einzelne Krebserkrankungen, sondern auch chronische Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weitere Indikationen mit sehr großen Patientenzahlen. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine von der US-amerikanischen FDA zugelassene MSC-Therapie zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an weiteren Programmen, unter anderem für chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz sowie Duchenne-Muskeldystrophie.

Kommerzialisierung wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Viele Zelltherapie-Unternehmen befinden sich weiterhin vollständig in der klinischen Entwicklungsphase und sind auf regelmäßige Kapitalerhöhungen angewiesen. Mesoblast gehört inzwischen zu einer kleineren Gruppe von Unternehmen, die bereits erste kommerzielle Umsätze erzielen. Dadurch verändert sich die Ausgangslage. Einnahmen aus einem zugelassenen Produkt können langfristig dazu beitragen, weitere Entwicklungsprogramme zu finanzieren und die Abhängigkeit von externem Kapital zu reduzieren. Gerade in einem Umfeld, in dem Investoren wieder stärker auf nachhaltige Geschäftsmodelle achten, gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung.

Der Markt könnte vor einer neuen Phase stehen

Noch vor wenigen Jahren bestand die größte Herausforderung der Zelltherapie darin, überhaupt wirksame Produkte zu entwickeln. Heute verschieben sich die Schwerpunkte. Produktionsprozesse werden effizienter, regulatorische Erfahrungen nehmen zu und immer mehr Indikationen rücken in den Fokus der Forschung. Parallel investieren große Pharmakonzerne Milliardenbeträge in neue Technologien und Plattformen. Das spricht dafür, dass Zelltherapien künftig nicht nur innerhalb der Onkologie wachsen, sondern sich zunehmend als eigenständige Therapieklasse etablieren könnten.

Fazit

Die milliardenschweren Investitionen der großen Pharmakonzerne zeigen, dass Zelltherapien langfristig zu den wichtigsten Innovationsfeldern der Biotechnologie gehören dürften. Gleichzeitig erweitert sich das Einsatzspektrum zunehmend über die Krebsmedizin hinaus. Genau in diesem Umfeld positioniert sich Mesoblast mit einem anderen technologischen Ansatz als klassische CAR-T-Anbieter. Während viele Wettbewerber auf personalisierte Krebsbehandlungen fokussiert sind, adressiert das Unternehmen große Märkte wie Entzündungserkrankungen, Herzinsuffizienz und regenerative Medizin. Ob daraus langfristig nachhaltiges Wachstum entsteht, werden die kommenden klinischen und kommerziellen Fortschritte zeigen. Klar ist jedoch: Mit einer bereits zugelassenen Therapie und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen ist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) in einem Markt aktiv, dessen Bedeutung weiter zunimmt.

Quellen:

GSK - Pressemitteilungen (Übernahme Nuvalent und Onkologie-News)

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/

Reuters - GSK sieht Blockbuster-Potenzial für neue Krebstherapie

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/gsk-sees-blockbuster-potential-targeted-cancer-therapy-after-promising-early-2026-04-12/

Reuters - Mesoblast erhält FDA-Zulassung für Ryoncil

https://www.reuters.com/markets/companies/MSB.AX/



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