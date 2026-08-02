Mesoblasts führende Zelltherapie erzielt im ersten vollständigen Verkaufsjahr einen Umsatz von 115 Mio. US-Dollar

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Die starke Nachfrage nach Ryoncil in den Vereinigten Staaten hat die Erwartungen übertroffen und verschafft dem Biotechnologieunternehmen eine wachsende kommerzielle Basis, während es weitere Behandlungsmöglichkeiten vorantreibt.

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) hat einen Quartalsumsatz von 36 Mio. US-Dollar mit seiner Stammzelltherapie Ryoncil gemeldet und damit den Gesamtumsatz des Geschäftsjahres auf 115 Mio. US-Dollar gesteigert. Das an der australischen Börse notierte Biotechnologieunternehmen gewinnt damit nach der kommerziellen Einführung des Produkts in den Vereinigten Staaten weiter an Dynamik.

Nach Angaben des Unternehmens spiegelt das Ergebnis des vierten Quartals die anhaltende Akzeptanz von Ryoncil - offiziell als Remestemcel-L-rknd bezeichnet - an führenden pädiatrischen Behandlungszentren in den USA wider. Die Zahlen markieren das erste vollständige Jahr mit kommerziellen Umsätzen für die Therapie, die mittlerweile eine zentrale Säule der Transformation von Mesoblast von einem forschungsorientierten Biotechnologieentwickler zu einem umsatzgenerierenden Pharmaunternehmen darstellt.

Ryoncil erzielte im Quartal zum 30. Juni einen Nettoumsatz von 36 Mio. US-Dollar und trug damit laut vorläufigen Unternehmenszahlen zu einem Jahresumsatz von insgesamt 115 Mio. US-Dollar bei. Das Management von Mesoblast erklärte, dass die Verkäufe die ursprünglichen Erwartungen bereits übertroffen hätten, und prognostizierte weiteres Wachstum im kommenden Geschäftsjahr, da die Nutzung in spezialisierten Krankenhäusern zunimmt.

Vorstandsvorsitzender Silviu Itescu erklärte, das Unternehmen sei durch die Geschwindigkeit der Marktdurchdringung seit der Markteinführung ermutigt. Gleichzeitig verwies er auf eine sich verbessernde Finanzlage, die durch steigende Umsätze gestützt werde. Darüber hinaus hob das Management eine kürzlich gesicherte fünfjährige Finanzierungslinie hervor, die zusätzliche Flexibilität bei der Weiterentwicklung der Entwicklungsprogramme und der Nutzung strategischer Chancen im Zusammenhang mit dem breiteren Produktportfolio schaffen soll.

Die kommerzielle Bedeutung von Ryoncil ergibt sich insbesondere daraus, dass es sich um die erste mesenchymale Stromazelltherapie handelt, die von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für irgendeine Indikation zugelassen wurde. Die Behandlung ist derzeit für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen, die an einer steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung leiden - einer schweren und potenziell lebensbedrohlichen Komplikation nach Knochenmarktransplantationen.

Die akute Graft-versus-Host-Erkrankung entsteht, wenn transplantierte Spenderzellen das Gewebe des Empfängers angreifen und Entzündungen sowie Schäden an Organen wie Haut, Leber und Magen-Darm-Trakt verursachen. Patienten, die nicht auf Steroidbehandlungen ansprechen, hatten bislang nur begrenzte therapeutische Optionen. Die Zulassung von Ryoncil stellt daher einen wichtigen Meilenstein sowohl für Mesoblast als auch für das gesamte Feld der regenerativen Medizin dar.

Für Investoren liefern die jüngsten Umsatzzahlen Hinweise darauf, dass Zelltherapien - die häufig mit Fragen hinsichtlich Produktionskomplexität, Kostenerstattung und Marktakzeptanz konfrontiert waren - tragfähige kommerzielle Märkte erschließen können. Mesoblast arbeitet seit Jahren an seiner allogenen beziehungsweise "off-the-shelf"-Zelltherapieplattform, die darauf abzielt, Behandlungen anzubieten, die sich einfacher lagern, transportieren und verabreichen lassen als personalisierte Therapien.

Die Technologie des Unternehmens basiert auf Zellen mesenchymaler Herkunft, die schwere Entzündungsreaktionen abschwächen sollen, indem sie entzündungshemmende Faktoren freisetzen und verschiedene Komponenten des Immunsystems modulieren. Mesoblast sieht Anwendungsmöglichkeiten dieser Plattform bei einer Vielzahl von Erkrankungen, die durch überschießende Entzündungsreaktionen gekennzeichnet sind.

Über die bereits zugelassene pädiatrische Indikation hinaus verfolgt das Unternehmen weitere Einsatzmöglichkeiten für Remestemcel-L, darunter die Behandlung der steroidrefraktären Graft-versus-Host-Erkrankung bei Erwachsenen sowie biologikaresistenter entzündlicher Darmerkrankungen. Eine zweite Plattform, Rexlemestrocel-L, wird derzeit als Therapie gegen Herzinsuffizienz und chronische Rückenschmerzen untersucht.

Mesoblast hat zudem kommerzielle Partnerschaften in Japan, Europa und China aufgebaut, die potenzielle Wege für eine internationale Expansion eröffnen könnten, sofern klinische und regulatorische Meilensteine erreicht werden. Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Staaten und Singapur tätig und ist sowohl an der Australian Securities Exchange als auch an der Nasdaq notiert.

Ein weiterer Aspekt, der für Aktionäre von Interesse sein dürfte, ist das umfangreiche Portfolio an geistigem Eigentum. Nach Angaben des Unternehmens verfügt Mesoblast über mehr als 1.000 erteilte Patente und Patentanmeldungen, die Zellzusammensetzungen, Herstellungsverfahren und therapeutische Anwendungen abdecken. Der Patentschutz reicht in wichtigen globalen Märkten mindestens bis zum Jahr 2044. Diese Schutzrechte könnten die Wettbewerbsposition des Unternehmens stärken, sofern die Kandidaten aus der Entwicklungspipeline letztlich eine regulatorische Zulassung erhalten.

Dennoch bleibt der weitere Weg mit erheblichen Risiken verbunden. Obwohl das frühe Umsatzwachstum ermutigend ausfällt, hängt der Erfolg im Biotechnologiesektor in hohem Maße von regulatorischen Entscheidungen, Erstattungsregelungen und anhaltenden klinischen Erfolgen ab. Die Ausweitung von Ryoncil auf weitere Indikationen wird zusätzliche Studien und Zulassungen erfordern. Darüber hinaus bleibt die breitere Akzeptanz stammzellbasierter Therapien von der Überzeugungskraft gegenüber Ärzten und Kostenträgern abhängig.

Das Unternehmen selbst weist darauf hin, dass die zukünftige finanzielle Entwicklung aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich Entwicklungszeiten, Marktakzeptanz und Wettbewerb erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen könnte.

Vorerst scheint Mesoblast jedoch einen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Nach Jahren intensiver Investitionen in die Forschung zur regenerativen Medizin beginnt das Unternehmen nun zu zeigen, dass seine Technologie in der Lage ist, bedeutende kommerzielle Erträge zu generieren. Investoren werden nun genau beobachten, ob die starke Nachfrage nach Ryoncil anhält und ob diese Dynamik die nächste Phase der Produktentwicklung und Expansion unterstützen kann.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03109896-3A696967&v=undefined

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Enthaltene Werte: AU000000MSB8