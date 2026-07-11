© Foto: © 2024 STMicroelectronicsDie Berichtssaison beginnt - und sie könnte den gesamten Aktienmarkt neu ordnen. Wir schauen auf die wichtigsten Quartalszahlen der kommenden Woche: ASML, TSMC, Netflix, die großen US-Banken, Johnson & Johnson.In Kalenderwoche 29 startet wieder die Berichtssaison: Traditionell in den USA mit den Earnings der Großbanken. Am nächsten Dienstag legen JPMorgan Chase, die Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und die Citigroup ihre Q2-Ergebnisse vor. Auch wichtige Zahlen aus dem Halbleitersektor stehen am nächsten Mittwoch an: ASML und Seagate legen Zahlen vor, am Donnerstag TSMC aus Taiwan. Während also die Banken ersteinmal den ersten Stimmungstest für die Wirtschaft liefern, müssen die …
Enthaltene Werte: US4781601046,US64110L1061,US8740391003,NL0010273215Den vollständigen Artikel lesen
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