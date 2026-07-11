TSMC und ASML stehen vor einer entscheidenden Woche für den Halbleitermarkt. Die neuen Geschäftszahlen sollen zeigen, ob die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz weiterhin durch eine starke Nachfrage nach modernen Chips und Produktionsanlagen gestützt werden. Für Aktien wie Nvidia, Apple, TSMC und ASML könnten die Ergebnisse wichtige neue Kurssignale liefern.ASML legt beim Jahresziel nach ASML hatte nach einem starken ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de