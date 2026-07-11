ASML, TSMC, Netflix: Diese Woche entscheidet über Milliarden
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|64,29
|64,41
|09:40
|64,17
|64,30
|10.07.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:30
|DRINGEND: ASML: Könnte die Aktie jetzt komplett einbrechen? - Was ich dieses Wochenende analysiert habe
|08:54
|ASML, TSMC, Netflix: Diese Woche entscheidet über Milliarden
|ASML, TSMC, Netflix: Diese Woche entscheidet über Milliarde
► Artikel lesen
|Fr
|ASML muss den KI-Boom jetzt vermessen
|ASML verkauft Maschinen, die kaum ein anderer bauen kann. An der Börse schützt selbst diese technologische Ausnahmestellung jedoch nicht vor einem harten Stimmungswechsel. Nach der kräftigen Neubewertung...
► Artikel lesen
|Fr
|Deutsche Bank zu ASML: Negativszenarien begrenzen künftiges Kurspotenzial
|VELDHOVEN, Niederlande (IT-Times) - Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum niederländischen Halbleiterausrüster ASML veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens deutlich...
► Artikel lesen
|Fr
|ASML vor kritischer Marke: Warum Sie jetzt genau hinschauen sollten - Die Fakten auf einen Blick
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:54
|ASML, TSMC, Netflix: Diese Woche entscheidet über Milliarden
|ASML, TSMC, Netflix: Diese Woche entscheidet über Milliarde
► Artikel lesen
|08:17
|Netflix ernennt Ana María Londoño zur Content-Chefin in Kolumbien
|06:15
|Netflix will lineares Fernsehen anbieten
|Fr
|Should You Buy Netflix Stock Before July 16? Here's My Honest Answer
|Fr
|Catalyst Watch: Bank earnings, Netflix results, Alzheimer's conference
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:54
|ASML, TSMC, Netflix: Diese Woche entscheidet über Milliarden
|ASML, TSMC, Netflix: Diese Woche entscheidet über Milliarde
► Artikel lesen
|08:30
|ACHTUNG bei TSMC: Der Kurs nähert sich einer gefährlichen Marke - Was Monday-Trader jetzt wissen sollten
|Fr
|A Potential New Rival Wants to Undercut TSMC. Here's What Investors Need to Know.
|Fr
|Was bei TSMC gerade passiert: Das Warnsignal das die meisten Anleger jetzt übersehen - Was das für Ihr Depot bedeutet!
|Fr
|What Makes Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) Central to the AI Infrastructure Buildout?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ASML HOLDING NV
|1.574,20
|+0,01 %
|NETFLIX INC
|64,31
|+0,05 %
|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR
|383,00
|+0,66 %