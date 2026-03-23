Vancouver, BC, 23. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) ("Deep Sea Minerals" oder das "Unternehmen") - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt - freut sich bekannt zu geben, dass es bei der National Oceanic and Atmospheric Administration ("NOAA") einen Antrag gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens, "DSHMRA") eingereicht hat.

Mit dem über die US-Tochtergesellschaft American Ocean Minerals Corp. ("American Ocean Minerals") eingebrachten Antrag soll eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen in einem klar abgegrenzten Gebiet der Zone Clarion-Clipperton im Pazifischen Ozean erwirkt werden. Der Antrag beinhaltet die nach den Vorschriften der NOAA erforderlichen technischen, ökologischen und betrieblichen Informationen, wozu auch Umweltbasisdaten, geplante Überwachungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Beschreibung der geplanten Explorationsaktivitäten mit den damit verbundenen finanziellen Aufwendungen zählen.

"Dieser Antrag ist ein erster Schritt im Regulierungsverfahren gemäß DSHMRA", erläutert James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. "Wir haben den Antrag so strukturiert, dass er den Anforderungen der NOAA entspricht und einen stufenweisen Ansatz skizziert, der die Erhebung von Umweltdaten sowie eine fortlaufende Bewertung umfasst. Wir sehen der Prüfung durch die NOAA sowie der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Verfahrens erwartungsvoll entgegen."

Im Antrag wurde ein stufenweises Maßnahmenprogramm dargelegt, beginnend mit der weiteren Datenerhebung und Umweltbewertung zur Schaffung einer Grundlage für zukünftige Aktivitäten. Alle Explorationsmaßnahmen sind gegebenenfalls an die geltenden behördlichen Genehmigungen und Auflagen gebunden.

Die NOAA wird den Antrag auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen prüfen. Das Prüfverfahren beinhaltet auch die Möglichkeit einer öffentlichen Stellungnahme sowie behördenübergreifende Konsultationen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

"James A. Deckelman"

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

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