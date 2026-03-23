Die Abschreibung von Batteriespeichern (BESS) erfolgt steuerlich grundsätzlich linear, wird in der Praxis jedoch regelmäßig komponentenbasiert vorgenommen. Diese Besonderheit unterscheidet die BESS-Abschreibung deutlich von klassischen Erneuerbaren-Anlagen und hat unmittelbare Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit und Bewertung. Die Bedeutung von Batteriespeichern im Energiesystem wächst rasant. Während Photovoltaik und Windkraft zunehmend etabliert sind, entwickeln sich Speicher zu einem zentralen Baustein für Flexibilität, Netzstabilität und Arbitrage-Modelle. Mit dieser Entwicklung rücken auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland