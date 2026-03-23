Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Montag die deutlichen Anfangsverluste gegen Mittag in starke Gewinne verwandelt. Die Schwankungen waren Ausdruck des Hoffens und Bangens mit der Lage im Nahen Osten, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran am Wochenende mit einem Angriff auf Energieanlagen gedroht hatte. Entlastung brachte zur Mittagszeit, dass Trump solche Angriffe für fünf Tage aussetzte mit dem Hinweis, es gebe «produktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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