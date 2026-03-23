Zürich - Wieder einmal hat Donald Trump mit einem Post auf seiner Plattform «Truth Social» zu einer Kehrtwende an den internationalem Finanzmärkten gesorgt. Am Montag kurz nach Mittag liess er verlauten, dass die USA und Iran in den letzten zwei Tagen «sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und umfassende Beilegung unserer Feindseligkeiten» im Nahen Osten geführt hätten. In diesem Zusammenhang habe er das Verteidigungsministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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