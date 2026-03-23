Lange Gesichter bei den Aktionären von Valneva. Das Papier der europäischen Impfstoff-Hoffnung crasht zur Stunde um rund 40 Prozent. Für eine Enttäuschung sorgen die lang erwarteten Phase-3-Studiendaten zum Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten LB6V (vormals VLA15), der zusammen mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer entwickelt wird.Laut Valneva zeigte der Impfstoff bei Personen älter als fünf Jahre bei der Vorbeugung der Lyme-Borreliose eine Wirksamkeit von über 70 Prozent. "Insgesamt stärken die Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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