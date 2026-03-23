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Ole Book wird neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund



23.03.2026 / 13:35 CET/CEST

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Ole Book wird neuer Sportdirektor Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund"). Borussia Dortmund hat sich mit dem 40-Jährigen auf eine Zusammenarbeit ab Mittwoch, den 25. März 2026, verständigt. Book wird beim achtmaligen Deutschen Meister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschreiben.



"Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können. Ich verfolge seine hervorragende Arbeit bei der Sportvereinigung 07 Elversberg e.V. ("Elversberg") zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt", erklärt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken. "Mit ihm in der sportlichen Verantwortung hat Elversberg den Sprung aus der Regionalliga in die Spitze der Zweiten Liga geschafft, auf dem Weg dahin viele junge Talente entwickelt und gleichzeitig Kaderwerte geschaffen. Wir haben großes Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln."



Borussia Dortmunds Sprecher der Geschäftsführung, Carsten Cramer, betont: "Wir freuen uns sehr, Ole Book als neuen Sportdirektor verpflichtet zu haben. Obwohl er noch jung ist, besitzt er bereits sehr viel Erfahrung in der Branche. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass Ole extrem großen Erfolgshunger, hohe Ambitionen und enormen Teamgeist in sich trägt. Das deckt sich mit unseren Werten und dem, was wir bei Borussia Dortmund verkörpern wollen. Jetzt geht es darum, die Zukunft unseres Vereins mutig und erfolgreich zu gestalten. Das ist unser Antrieb."



Ole Book sagt: "Borussia Dortmund ist einer der größten Klubs in Europa und ich freue mich sehr, mich in diesen komplett einzubringen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB in eine erfolgreiche Zukunft steuert und freue mich dabei meine Ideen und Überzeugungen einbringen zu können und mit einem starken Team zusammenarbeiten zu dürfen. Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen. Nicht nur deshalb möchte ich Elversberg, allen voran dem Präsidenten Dominik Holzer, dafür danken, dass ich meine Arbeit in Dortmund direkt beginnen kann."



Borussia Dortmund wird Ole Book am Mittwoch, den 25. März 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorstellen und bedankt sich bei Elversberg für den kooperativen und wertschätzenden Umgang im Zuge der Verpflichtung von Ole Book.





Dortmund, den 23. März 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



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