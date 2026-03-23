Dortmund - Nach dem Abgang von Sebastian Kehl wird Nils-Ole Book neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund. Der BVB habe sich mit dem 40-Jährigen auf eine Zusammenarbeit ab diesem Mittwoch verständigt, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Book werde einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschreiben, nachdem der Zweitligist Elversberg die Freigabe gegeben hat.



"Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können", sagte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken. Er verfolge Books Arbeit in Elversberg zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und sei absolut überzeugt, dass er "fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt".



Book war als Spieler für Rot Weiss Ahlen, den MSV Duisburg und den SV Wehen Wiesbaden aktiv, ehe er seine Profilaufbahn im Sommer 2017 beendete und noch im gleichen Jahr als Scout bei der SV Elversberg anfing. 2018 wurde Book bei der SVE Sportdirektor, ehe er 2023 zum Sportvorstand aufstieg. Book feierte mit Elversberg zwei Aufstiege (2022 und 2023) und führte den Klub aus der Regionalliga in die Zweite Liga.





© 2026 dts Nachrichtenagentur