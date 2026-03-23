In der Tech- und KI-Branche sind Tokens offenbar das neue große Ding. Nvidia-CEO Jensen Huang will solche KI-Tokens großzügig als Bonuszahlung einsetzen. OpenAI-Chef Sam Altman bringt sie sogar als eine Art alternatives Grundeinkommen ins Spiel. Im KI-Bereich sind Tokens die kleinsten sprachlichen Einheiten, die von KI-Modellen für die Verarbeitung und Interpretation von Text benötigt werden. 1.000 Tokens entsprechen dabei ungefähr 750 Wörtern. Zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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