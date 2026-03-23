Ein Marktcheck der Verbraucherzentrale NRW zeigt deutliche Defizite bei der Vergleichbarkeit von Wärmestromtarifen. Fehlende Transparenz und uneinheitliche Preisangaben erschweren Verbrauchern die Auswahl geeigneter Angebote. Wärmestromtarife im Marktcheck: Große Unterschiede bei PreisangabenWärmestromtarife sind ein zentraler Baustein für den Betrieb von Wärmepumpen und damit für die Energiewende im Gebäudesektor. Seit dem 1. Januar 2024 gelten neue gesetzliche Vorgaben: Wärmepumpen müssen steuerbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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