Die SAP-Aktie befindet sich seit Juni letzten Jahres in einem langfristigen Abwärtstrend; das Hoch lag damals bei rund 270 €. Am Montag gewinnt sie aktuell +2,7% und steht bei 157 €. Was ist hier zu erwarten? Iran-Konflikt belastet Sucht man nach Argumenten für die Kursverluste bei SAP, spielt der Iran-Konflikt eine wichtige Rolle. Seit dem Angriff von Israel und der USA auf den Iran, schwächeln weltweit die Börsen. Ein Grund hierfür sind die stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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