Der französisch-österreichische Impfstoffentwickler Valneva und sein US-Partner Pfizer haben erste Ergebnisse ihrer entscheidenden Phase-3-Studie zum Lyme-Borreliose-Impfstoff VLA15 veröffentlicht - doch die Reaktion an der Börse fällt deutlich negativ aus. Während die Unternehmen weiterhin eine Zulassung anstreben, reagierten Investoren enttäuscht: Die Aktie von Valneva bricht zeitweise um rund 40% ein. Studie verfehlt primären Endpunkt Der Impfstoffkandidat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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