Die Siemens Energy-Aktie bringt Anleger ins Schwitzen. Zum Wochenstart verliert sie erst rund -5% und schießt dann um +5% nach oben auf aktuell rund 148 €. Was steckt hinter diesen erstaunlichen Kursmanövern? Und ist es jetzt Zeit zu kaufen? Zwei neue Analystenstimmen Hat die Siemens Energy-Aktie beim aktuellen Kursniveau von rund 146 € mehr Aufwärts- oder mehr Abwärtspotenzial? Zwei Analysten sind sich dieser Tage uneins über die kurzfristigen Chancen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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