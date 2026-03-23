DAX Gewinner am Freitag: Heidelberg Materials Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Zum Xetra-Schluss am Freitag (20.03.2026) konnten sich lediglich 4 Aktien im DAX behaupten, während 36 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Unter den DAX Gewinnern führte die Heidelberg Materials Aktie die Liste an und legte um 1,49 Prozent zu. Ebenfalls gefragt waren Qiagen (+0,72 Prozent) und Brenntag (+0,70 Prozent).

- Heidelberger Materials WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Ticker: HEI

? Key Takeaways

Heidelberg Materials führt die DAX Gewinner an: Mit +1,49 - war die Aktie der stärkste Wert im DAX, trotz insgesamt schwachem Marktumfeld.

Chartbild bleibt angeschlagen: Trotz kurzfristiger Erholung notiert die Aktie unter der SMA20 - die übergeordnete Heidelberg Materials Prognose bleibt damit bärisch.

Entscheidende Marken im Fokus: Ein Anstieg über 178 EUR könnte das Bild verbessern, während unterhalb von 168 EUR weitere Rücksetzer bis 160 EUR oder tiefer möglich sind.

DAX Gewinner: Heidelberg Materials Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) war der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern und verzeichnete den größten Tagesanstieg. Trotz dieses positiven Handelstags bleibt die übergeordnete charttechnische Lage angespannt.

Heidelberg Materials Prognose - Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Jahresverlauf 2025 zeigte die Aktie einen stabilen Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden wiederholt zügig aufgefangen, bevor neue Hochs erreicht wurden. Nach einer längeren Konsolidierung zur Jahresmitte konnte sich das Papier im Oktober im Bereich von 185 EUR stabilisieren und erneut dynamisch nach oben entwickeln...

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