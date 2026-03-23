© Foto: Dall-EDer Einbruch vom Freitag hallt nach. Die Aktie fällt weiter, während sich Skandal und Margenschwäche entfalten. Viele Anleger wurden kalt erwischt - und die Lage spitzt sich zu.Die Aktie von Super Micro Computer steht nach einem massiven Kurseinbruch weiter im Fokus der Anleger. Bereits am Freitag verlor das Papier 33 Prozent an Wert und damit mehr als 6 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung - der stärkste Rückgang seit Oktober 2018. Zum Wochenstart schwankt die Aktie nachdem sie vorbörslich zunächst noch deutlich unter Druck stand. Auslöser der Eskalation ist ein US-Strafverfahren, das das Vertrauen der Anleger erschüttert. In einer Anklageschrift wird einem Mitbegründer des …Den vollständigen Artikel lesen
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