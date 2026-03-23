LTM der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen gab heute die Erweiterung von BlueVerseTM Tech, seiner KI-gesteuerten Engineering-Plattform,, durch die Einführung von AppIQ, AgentIQ und FusionIQ bekannt drei speziell entwickelte Plattformen, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, Anwendungen zu modernisieren, eine KI-orientierte Softwarebereitstellung zu orchestrieren und Qualität in großem Maßstab zu gewährleisten.

Da sich die Softwareentwicklung von der rein menschlichen Ausführung hin zu einer Kombination aus Mensch und intelligenten Agenten entwickelt, können traditionelle, auf Aufwand basierende Engineering- und QA-Modelle zunehmend nicht mehr mithalten. Diese BlueVerseTM -Plattformen integrieren agentenbasierte, engineering-orientierte KI über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) hinweg und ermöglichen es Unternehmen, schneller von der Komplexität alter Systeme zu modernen, widerstandsfähigen und hochwertigen digitalen Systemen überzugehen.

AppIQ Legacy-Anwendungen schneller modernisieren

AppIQ nutzt KI, um Legacy-Codebasen zu lesen und zu verstehen, Dokumentation zu erstellen, funktionale Workflows abzubilden und umsetzbare Spezifikationen für das Forward Engineering zu erstellen. Was früher wochenlanges Reverse Engineering erforderte, kann nun in wenigen Tagen erledigt werden, wodurch Modernisierungsrisiken und -kosten erheblich reduziert werden.

AgentIQ KI-Agenten über den gesamten Software-Lieferzyklus hinweg orchestrieren

AgentIQ bietet eine einheitliche Plattform für die Bereitstellung, Steuerung und Orchestrierung von KI-Agenten über den gesamten Software-Lieferzyklus hinweg mit einsatzbereiten Agenten, No-Code-Einrichtung und Sicherheit auf Unternehmensniveau -, wodurch die Einführung produktionsreifer KI in allen Entwicklungsteams ermöglicht wird.

FusionIQ Beschleunigung der Markteinführung bei garantierter Qualität

FusionIQ beschleunigt die Testautomatisierung in Unternehmen über den gesamten Software-Testlebenszyklus hinweg vom Erfassen der Anforderungen und Testdesign bis hin zu Automatisierungsskripten, Testdatenmanagement und kontinuierlicher Optimierung -, indem KI-gesteuerte Überwachung und Rückmeldungen in Test-Workflows eingebettet werden.

Gemeinsam sorgen AppIQ, AgentIQ und FusionIQ für eine Reduzierung des Entwicklungsaufwands um 40-50 über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg von der Modernisierung von Altsystemen über KI-gesteuerte Bereitstellung bis hin zum Quality Engineering -, während sie gleichzeitig die Markteinführungszeit verkürzen und die laufenden Betriebskosten senken.

"BlueVerseTM Tech spiegelt einen grundlegenden Wandel wider, wie Engineering-Organisationen mit KI Mehrwert schaffen. Durch die Einbettung von KI in Modernisierung, Bereitstellungskoordination und Qualitätssicherung helfen wir Kunden, Komplexität zu reduzieren, die Vorhersagbarkeit zu verbessern und schneller und mit Zuversicht voranzukommen und verwandeln KI so von einem Experiment in einen messbaren Geschäftsvorteil in großem Maßstab", sagte Gururaj Deshpande, Chief Delivery Officer bei LTM.

Verfügbarkeit

AppIQ, AgentIQ und FusionIQ sind weltweit als Teil der BlueVerseTM Tech- und AI-Led Engineering-Angebote von LTM verfügbar, und zwar über Plattformimplementierung, Managed Services und transformationsorientierte Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltm.com/blueverse.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachkompetenz einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM* die Verantwortung für die Ergebnisse unserer Kunden und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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