Demonstration von KI-Fähigkeiten zur Lösung realer Kundenherausforderungen

LTM, der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen, gab heute die Eröffnung seines BlueVerse Studios in Bengaluru bekannt einer Drehscheibe, die darauf ausgelegt ist, die Einführung von "Enterprise Agentic AI" bei Kunden zu beschleunigen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. LTM eröffnet weltweit weitere Studios, um KI-Innovationen voranzutreiben, und verfügt bereits über Studios in London und Mumbai.

Als Teil der kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens, um Innovationen näher an die Kunden zu bringen, wurde das BlueVerse Studio ins Leben gerufen, um Kunden dabei zu unterstützen, KI-Lösungen von Experimenten zu praktischen Anwendungen zu skalieren und dabei Vertrauen und Kontrolle zu gewährleisten. Es vereint die stärksten KI-Fähigkeiten von LTM, darunter BlueVerse CraftStudio, physische KI-Showcases und branchenorientierte KI-Angebote, in einem einzigen Ökosystem zusammen mit:

Zahlreiche BlueVerse-zertifizierte Beratungs- und Implementierungsexperten, die derzeit KI-Lösungen auf Unternehmensniveau unterstützen. Diese Zertifizierungen gewährleisten Fachkompetenz bei der Entwicklung intelligenter Agenten und der Verwaltung einheitlicher KI-Plattformen und sorgen so für sichere und wirkungsvolle Geschäftsergebnisse.

Eine stetig wachsende Zahl digitaler Mitarbeiter, die ein immer breiteres Spektrum an Rollen abdecken

BlueVerse-Forschungswissenschaftler mit einem wachsenden Portfolio an grundlegenden Patenten

BlueVerse SkillSphere, eine einheitliche KI-Plattform für hyper-personalisiertes Lernen und Talenttransformation bietet maßgeschneiderte Lern- und Zertifizierungspfade für verschiedene organisatorische Rollen. Sie zeichnet sich durch gamifizierte Anerkennung, Community-Engagement und fortschrittliche Programme durch Partnerschaften mit Institutionen wie dem IIT Kharagpur und MIT Open Learning (über upGrad) aus.

BlueVerse SkilletWeave, ein Marktplatz mit Hunderten von Fachkompetenzen

Das BlueVerse Studio unterstützt Unternehmen dabei, eigenständige Pilotprojekte mit agentenbasierter KI durchzuführen, die klare Pläne für Skalierung, Governance und ROI beinhalten. Es bietet ein Framework mit Rapid Prototyping, wiederverwendbaren Komponenten und Kontrollen für verantwortungsvolle KI. Es stellt einsatzbereite Workflows bereit, die anhand von Kundendaten und KPIs eine durchgängige Transformation und die Zusammenarbeit mehrerer Agenten veranschaulichen. LTM vereint das Beste aus menschlichen Erkenntnissen und intelligenten Systemen. Als ganzheitliches Ökosystem bietet BlueVerse Studio Kunden einen greifbaren und erfahrungsorientierten Einblick in KI in der Praxis.

"Das BlueVerse-Ökosystem ist zentral für unsere Vision, das Tor unserer Kunden in das Zeitalter des agentischen Unternehmens zu sein. BlueVerse Studio ist mehr als nur eine Technologie-Showcase es ist ein Raum der Zusammenarbeit, in dem unsere besten Ideen getestet, Lösungen beschleunigt und Kunden das Vertrauen gewinnen, KI im Zeitalter des agentischen Unternehmens verantwortungsvoll zu skalieren", sagte Venu Lambu, Chief Executive Officer und Managing Director bei LTM.

Mit der Neuausrichtung von LTM hin zu einem KI-zentrierten Unternehmen hat das Unternehmen nachweisbare KI-Fähigkeiten und überzeugende Kundenerfolgsgeschichten aufgebaut und sich gleichzeitig auf die interne Einführung, Forschungsführerschaft und die Vorbereitung auf Spitzenkräfte konzentriert. Damit ist das Unternehmen bestens gerüstet, seinen Kunden zu helfen, im neuen Zeitalter der agentenbasierten Unternehmen "Outcreate" zu verwirklichen.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-zentriertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachkompetenz größeren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse unserer Kunden und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn zu "Outcreate". Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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