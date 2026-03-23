EQS-News: RATIONAL Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RATIONAL Aktiengesellschaft
|Siegfried-Meister-Straße 1
|86899 Landsberg am Lech
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@rational-online.com
|Internet:
|https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/
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2296148 23.03.2026 CET/CEST