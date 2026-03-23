New York - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Kriegs im Nahen Osten Einzug gehalten. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe «produktive Gespräche». Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Handelsminuten um 1,4 Prozent auf 46.208 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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