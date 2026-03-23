Neuenburg - Die Logiernächte in der Schweizer Hotellerie sind im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat weiter gestiegen. Sowohl inländische als auch ausländische Gäste trugen zum Wachstum bei. Damit setzte sich der positive Trend aus dem Vorjahr auch im zweiten Monat des Jahres 2026 fort. Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag anhand einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab