Berlin - Christian Dürr will offenbar als FDP-Chef zurücktreten. Das berichtet "Politico" am Montag.



Demnach will Dürr den gesamten Vorstand - Präsidium inklusive Bundesvorstand - im Mai auf dem Bundesparteitag neu wählen lassen. Die Abstimmung im Bundesvorstand dazu laufe derzeit. Um 17 Uhr ist eine Pressekonferenz der Partei geplant.



Zuvor hatte FDP-Vize Wolfgang Kubicki sich hinter Dürr gestellt. Dieser sei "vor zehn Monaten für zwei Jahre mit großer Mehrheit gewählt worden", sagte Kubicki dem "Stern" am Montag. Eigene Ambitionen auf den Parteivorsitz hege er vorerst nicht. "Ich schließe grundsätzlich nichts aus und halte mich für vieles geeignet - vom Bundespräsidenten bis zum Dax-CEO. Aber im Moment stellt sich die Frage nicht. Neuwahlen in der Partei müssten andere vorbereiten."



Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag hatte die FDP 3,4 Prozent verloren. Mit lediglich 2,1 Prozent der Stimmen wird die Partei nicht mehr im Landtag und nicht mehr in der Landesregierung vertreten sein.





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