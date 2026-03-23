GoodWe hat im Rahmen eines Launch-Events in Amsterdam sein neues Energiespeichersystem vorgestellt. Die All-in-One-Geräte der ESA-Serie für den Einsatz in Wohnhäusern kombinieren einen leistungsstarken Wechselrichter mit Speichermodulen und einem intelligenten Energiemanagementsystem. Dadurch wird die vollständige Steuerung der Energieversorgung im Haushalt ermöglicht. Die ESA-Serie ist das weltweit erste System, das eine Zertifizierung für besonders niedrige Geräuschemissionen erhalten hat.Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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