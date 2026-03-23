Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv fordert eine Stärkung der Berufsbildung und nimmt vom Bildungsbericht 2026 positiv Kenntnis. Zielsetzung der schulischen und beruflichen Ausbildung muss die Arbeitsmarktfähigkeit sein. Jedes Jahr stehen 15'000 KMU vor einem Generationen-, beziehungsweise Leitungswechsel. Bildungspolitisch herrscht in der Schweiz seit einigen Jahren Konsens. 95% aller 25-Jährigen sollten über einen Abschluss auf der Sekundarstufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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