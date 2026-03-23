Klarna kündigt die Einführung flexibler Klarna-Zahlungsoptionen für H&M-Kunden an, die ab sofort am Checkout verfügbar sind

Die Expansion folgt auf das rasante Wachstum von Klarna in Rumänien, wo die globale Digitalbank und der Anbieter flexibler Zahlungslösungen mittlerweile mehr als 500.000 aktive Nutzende betreut

Klarna, eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen, sowie H&M, einer der weltweit größten Modekonzerne, erweitern ihre Partnerschaft in Rumänien und Ungarn. Dieser strategische Schritt stärkt die langjährige globale Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen. Ab sofort steht Klarna den Kundinnen und Kunden von H&M in beiden Märkten als Zahlungsmethode zur Verfügung und sorgt für einen reibungslosen, besser planbaren Bezahlvorgang durch Zahlungsoptionen, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Die Integration von Klarna in die Online-Shops von H&M bietet ihnen Zugang zu zinsfreien, flexiblen Zahlungsoptionen.

Mehr Flexibilität beim Checkout

Durch die Integration von Klarna in den Bezahlvorgang profitieren H&M-Kundinnen und Kunden, die in Rumänien und Ungarn online einkaufen, von einer umfassenden Auswahl an Zahlungsaufschuboptionen sowie flexiblen Lösungen ohne Zinsen oder Gebühren bei fristgerechter Zahlung. Bei entsprechender Kreditwürdigkeit können Kundinnen und Kunden wählen, ob sie den gesamten Betrag über Klarna begleichen, innerhalb von 30 Tagen zahlen oder in drei gleichen Raten bezahlen möchten ohne Zinsen und zu transparenten Konditionen und mit klarer Kostenaufstellung vor Abschluss der Bestellung. Ziel der Partnerschaft ist es, die Zahlungsoptionen zu diversifizieren, um unterschiedlichen Budgets und Vorlieben gerecht zu werden, und Zahlungsbarrieren durch ein nahtloses und vorhersehbares digitales Kundenerlebnis abzubauen.

Klarna und H&M kooperieren bereits seit mehreren Jahren auf internationaler Ebene. Die Erweiterung dieser Partnerschaft zeigt den Anspruch beider Unternehmen, das Online-Einkaufserlebnis zu verbessern und auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Zahlungsoptionen einzugehen. Mit der Klarna-App, die für iOS und Android verfügbar ist, erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher Zugang zu exklusiven Angeboten. Mit Klarna haben sie die Wahl, ob sie sofort, innerhalb von 30 Tagen oder in drei zinsfreien Raten bezahlen möchten. Mit Klarna lassen sich Fälligkeitstermine anpassen und vorzeitige Rückzahlungen direkt über die App vornehmen.

Die Erweiterung der Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund des beschleunigten Wachstums von Klarna, weltweit und in Rumänien. International betreut das Unternehmen ein Netzwerk von mehr als 118 Millionen aktiven Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie 1 Million Einzelhandelspartnern. Es wickelt täglich über 3,4 Millionen Transaktionen ab, ist in 45 Märkten vertreten und umfasst mehr als 120.000 physische Geschäfte innerhalb des Klarna-Ökosystems. Das Gesamtvolumen belief sich in den letzten zwölf Monaten auf 128 Milliarden US-Dollar. Seit seiner Markteinführung im Juni 2023 hat Klarna in Rumänien die Marke von 500.000 aktiven Nutzenden überschritten und kooperiert bereits mit über 1.500 bedeutenden Händlern.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit H&M weiter auszubauen und den rumänischen und ungarischen Verbraucherinnen und Verbrauchern moderne, digitale und transparente Alternativen für die Zahlungsabwicklung bereitzustellen. Da wir bereits seit vielen Jahren mit H&M zusammenarbeiten, ist die Expansion in diese beiden Märkte ein logischer Schritt, um unsere Präsenz in der Region zu verstärken. In diesen Märkten beobachten wir eine wachsende Akzeptanz digitaler Zahlungsmethoden und möchten Verbraucherinnen und Verbrauchern klare und unkomplizierte Optionen anbieten und Einzelhändlern einen Zahlungsvorgang bereitstellen, der Reibungsverluste minimiert und die Konversionsrate steigert", so Loredana Pipo?-Lupescu, Country Manager Rumänien bei Klarna.

Katarzyna Skrzeczynska, Head of Customer Activation and Marketing bei H&M für die Region Osteuropa, fügt an: "Bei H&M verfolgen wir das Ziel, Mode für alle zugänglich zu machen, indem wir jedes Einkaufserlebnis bequem, relevant und inspirierend gestalten. Durch die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Klarna bieten wir Kundinnen und Kunden in Rumänien und Ungarn eine zukunftsweisende Art des Einkaufens mit flexiblen Zahlungslösungen."

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzerinnen und -Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kundinnen und Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Mehr als eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen sowie unseren operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen

Wettbewerb und Technologieentwicklungen

Regulatorische Compliance und Lizenzanforderungen

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzierungen

Allgemeine Wirtschaftslage und die Marktvolatilität

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktbereiche zu expandieren

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht unverhältnismäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen lesen, um ein umfassenderes Bild der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Investor News

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