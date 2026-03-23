Die Deutsche Umwelthilfe ist nun auch am Bundesgerichtshof mit ihrer Klima-Klage gegen BMW und Mercedes-Benz abgeprallt. Der Verein will seit 2021 vor Gericht erreichen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen. Schon in den Vorinstanzen in München und Stuttgart hatten die Klagen keinen Erfolg. Es handelte sich dabei um Individualklagen vor Zivilgerichten, konkret vor den jeweiligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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