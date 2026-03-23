München - Die Lufthansa will mit einer Vergrösserung des Münchner Flughafens ihre Kapazität im internationalen Flugverkehr um bis zu zehn Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen. Der Erweiterungsbau des von der Lufthansa mitbetriebenen Terminals 2 soll im Jahr 2035 in Betrieb gehen. Das sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der grössten deutschen Fluggesellschaft. Das Gemeinschaftsunternehmen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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