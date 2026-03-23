Die neue, von Oscar-Preisträger Billy Bob Thornton gesprochene Werbekampagne wird landesweit in den USA ausgestrahlt

Venture Global, Inc. (NYSE: VG) startet heute seine erste landesweite Werbekampagne "Unstoppable Energy". Die Millionen-Dollar-Kampagne wird ein Jahr lang laufen und umfasst Fernsehspots im nationalen und lokalen Fernsehen sowie Außenwerbung, Print- und Digitalanzeigen. Das Unternehmen ist stolz darauf, Oscar-PreisträgerBilly Bob Thornton als Sprecher für die Kampagne gewonnen zu haben.

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"Venture Global freut sich, seine erste nationale Werbekampagne vorzustellen, für die wir den großartigen Billy Bob Thornton als Sprecher gewinnen konnten", so Mike Sabel, CEO von Venture Global. "Die Kampagne Unstoppable Energy verdeutlicht die Entschlossenheit und Innovationskraft, die unser Unternehmen jeden Tag antreibt. Wir sind stolz, im Zuge unserer Entwicklung zu einem der weltweit größten Exporteure von Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) das Ethos und die Geschichte der Marke Venture Global in den gesamten USA vorstellen zu können."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana an der US-Golfküste. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in diesem Dokument enthalten sind, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "kann", "könnte", "wird", "könnte", "sollte", "erwarten", "planen", "projizieren", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "verfolgen", "anstreben", "fortsetzen", die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen in Bezug auf unser Unternehmen beinhalten, können Aussagen über unsere zukünftige Performance, unsere Verträge, unsere geplanten Wachstumsstrategien sowie erwartete Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, umfassen. Diese Aussagen sind lediglich auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse beruhende Vorhersagen. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Geschäftsvolumen, die Performance oder die Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, dem Geschäftsvolumen, der Performance oder den Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Faktoren umfassen unseren erheblichen zusätzlichen Kapitalbedarf für den Bau und die Fertigstellung zukünftigen Projekte und der damit verbundenen Anlagen sowie unsere mögliche Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau abzuschätzen, sowie das Risiko, dass der Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Leitungsanschlüssen für unsere Projekte mit Kostenüberschreitungen und Verzögerungen verbunden ist, die auf die Erteilung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, den Mangel an Fachkräften, Betriebsrisiken und andere Risiken zurückzuführen sind; die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationale Handelsabkommen und die Haltung der Vereinigten Staaten zum internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern zur erfolgreichen Fertigstellung unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich Widerstand durch Umwelt- oder andere öffentliche Interessengruppen oder das Fehlen der für unsere Projekte erforderlichen Unterstützung durch lokale Behörden und Gemeinden, was sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die Gesamtentwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnte; sowie Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter "Punkt 1A. Risikofaktoren" unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, wie bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht, sowie in allen nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten aufgeführt sind. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln ausschließlich unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und basieren auf Annahmen, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um späteren Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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