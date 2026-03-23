Der Energieexperte Tim Meyer hat in einer Studie Kostensenkungspotenziale im Verteilnetz untersucht, also auf den Spannungsebenen, an die das Gros von Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeichern angeschlossen ist. Beim Umbau dieser Netzbereiche für die Energiewende, so das Fazit, ließen sich bereits heute 5 Milliarden Euro jährlich einsparen, bis zum 2045 wären es 12,4 Milliarden - pro Jahr. Der Umbau der Verteilnetze für den Anschluss von immer mehr Photovoltaik und Windkraft, Batteriespeichern, Wallboxen und Wärmepumpen ist zu teuer, Erneuerbaren-Ausbau und Stromeinspeisung müssen gedrosselt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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