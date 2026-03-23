© Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpaEin Borreliose-Impfstoff mit mehr als 70 Prozent Wirksamkeit bringt Bewegung in den Markt. Jetzt rückt sogar ein Zulassungsantrag in den USA näher.Der US-amerikanische Arzneimittelhersteller Pfizer und das französische Unternehmen Valneva gaben am Montag bekannt, dass ihr experimenteller Impfstoff gegen die bakterielle Infektion Lyme-Borreliose in einer Phase-III-Studie eine Wirksamkeit von über 70 Prozent gezeigt hat, wie Reuters berichtet. Zudem teilte Pfizer mit, dass das Unternehmen die Zulassung des Impfstoffs mit der Bezeichnung PF-07307405 in den USA beantragen wolle. Zur Vorbeugung der Lyme-Borreliose - die durch Bisse infizierter Zecken übertragen wird - gibt es derzeit keinen …Den vollständigen Artikel lesen
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