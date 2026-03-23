Zürich - Der Schweizer Immobilien-Anlagemarkt hat 2025 eine positive Entwicklung gezeigt. Die hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen und Renditen dürfte laut dem Immobilienberater IAZI den Markt zudem weiterhin stützen. «2025 war kein schlechtes Jahr für Schweizer Immobilienanlagen», sagt IAZI-Verwaltungsratspräsident Donato Scognamiglio am Montag vor den Medien in Zürich. Es sei die Kombination aus steigenden Mieten und Wertsteigerungen der Immobilien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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