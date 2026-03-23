Emittent / Herausgeber: Medaro Mining Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Medaro Mining leitet Explorationsprogramm auf dem Projekt Bastnäs ein



23.03.2026 / 18:30 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia - 23. März 2026 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aufnahme seines geologischen Explorationsprogramms auf dem Projekt Bastnäs des Unternehmens (das "Projekt") in Schweden bekannt zu geben. Die Feldarbeiter sind am Standort eingetroffen und die Explorationsaktivitäten sind nun im Gange. Ziel des Programms ist es, das Verständnis des Unternehmens für das Potenzial des Projekts für die Auffindung von Vorkommen von Seltenerdmetallen ("REE"), Kupfer, Kobalt, Gold und Basismetallen durch systematische Feldarbeiten und die gezielte Datenerfassung zu verbessern. Die aktuellen Aktivitäten umfassen geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Probenahmen, wobei die Arbeiten auf die Bewertung der vorrangigen Gebiete ausgerichtet sind, die anhand historischer Informationen und der Auswertung der regionalen Geologie ermittelt wurden. Das Explorationsprogramm soll geologische Erkenntnisse und analytische Daten liefern, um die Zielgebiete genauer einzugrenzen und zu priorisieren und die Planungen für mögliche Anschlussarbeiten zu unterstützen. Über Medaro Mining Corp. Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen. Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen. Im Namen des Unternehmens Mark Ireton Chief Executive Officer & Direktor Medaro Mining Corp. 220 - 333 Terminal Avenue Vancouver, BC V6A 4C1 mark.ireton@medaromining.com Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die "zukunftsgerichteten Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Explorationsaktivitäten, den Zielen und den erwarteten Ergebnissen des Explorationsprogramms auf dem Projekt Bastnäs. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den angemessenen Annahmen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.



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