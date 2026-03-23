Der DAX ist mit einem deutlichen Plus von 1,22 Prozent auf 22.653,86 Punkte aus dem Handel gegangen. Zwischenzeitlich notierte der Index sogar mehr als drei Prozent über seinem Freitagsschlusskurs, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montagmorgen in einem Social-Media-Post eine Entspannung im Nahost-Konflikt in Aussicht gestellt hat.Analyst Sören Hettler von der DZ Bank sieht es als positives Zeichen, dass die USA weiterhin an einer diplomatischen Lösung interessiert sind. Die deutliche Marktreaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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