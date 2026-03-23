Einige Tech-Aktien sind in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten. Die Ratingagentur Morningstar hat in einer neu veröffentlichten Auswertung nun aufgezeigt, wo sich Kaufchancen für Investoren bieten. Die aktuelle Kursschwäche vieler Aktien bringt für mutige Anleger die Chance, echte Schnäppchen zu machen, wenn man die richtigen Titel auswählt. Gerade im Technologie- und Software-Sektor sind einige Werte seit dem Jahresstart bedeutend günstiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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