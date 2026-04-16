Die Digitalisierung der Verwaltung nimmt Fahrt auf. Mit einer neuen Bürger-App will die Bundesregierung zentrale Dienstleistungen künftig einfacher und schneller zugänglich machen. Im Fokus stehen dabei auch SAP und Deutsche Telekom, die als treibende Kräfte hinter dem Projekt stehen.Die Bundesregierung treibt die Digitalisierung der Verwaltung voran. Eine neue Bürger-App soll zentrale Behördengänge deutlich vereinfachen und digital bündeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de