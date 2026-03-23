Analyse zum jüngsten Börsentipp, charttechnischer Ausblick und HandelsempfehlungenDie Aktie von Heidelberg Materials steht aktuell im Rampenlicht des RuMaS Express-Service. Nach einem Update zum Börsentipp vom 15. März wurde den Abonnenten mitgeteilt: "Chartanalytisch betrachtet gibt es derzeit mehrere Anzeichen dafür, dass die Aktie zumindest kurzfristig einen Boden gefunden hat. Dennoch sollte dies nicht dazu verleiten, die erzielten Gewinne leichtfertig ...

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