Das jüngste Statement von US-Präsident Donald Trump hat für ein Aufatmen an den Aktienmärkten gesorgt. Für die Papiere des DAX-Schwergewichts Siemens ging es dank diesem in nur 15 Minuten um rund zehn Prozent nach oben. Neben einem nun wieder freundlicheren Gesamtmarktumfeld stimmt auch die Erweiterung einer Kooperation positiv für die Zukunft.Siemens baut seine Zusammenarbeit mit Alibaba Cloud weiter aus und will künftig verstärkt Engineering- und Simulationslösungen über die Cloud im chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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