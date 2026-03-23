Berlin - Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich nach dem Rücktritt des gesamten Parteivorstandes dafür offen gezeigt, Teil eines neuen Vorsitzenden-Duos zu werden. "Eine Doppelspitze muss die gesamte Partei erreichen. Deshalb werde ich sorgfältig prüfen, mit wem das am besten gelingt und welches Angebot die Partei überzeugt", sagte sie dem "Tagesspiegel" am Montag. "Diese Person muss die Partei auch langfristig tragen können."



Nicht in Frage komme, "wer die anstehende Neuwahl des Parteivorstands nutzt, um Flügelkämpfe auszutragen". Der bediene "nur eigene Egoismen und kümmert sich in Wahrheit nicht die Zukunft der Partei", so die Nordrhein-Westfälin weiter.



"Der FDP habe ich viel zu verdanken; ich will meinen Beitrag dazu leisten, die Zukunft des organisierten Liberalismus mitzugestalten", sagte sie zu ihrer eigenen Kandidatur, über die am Montagnachmittag mehrere Medien bereits übereinstimmend berichtet hatten. Als Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament habe sie angesichts der internationalen Lage zwar "sehr viel zu tun", sie sei aber in der für die FDP ernsten Lage bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich "sofern die Partei es wünscht - in einer Doppelspitze einzubringen".





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