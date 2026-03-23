DJ PTA-Adhoc: MDF Property Performance AG: Wesentliche Veränderung der Aktionärsstruktur, personelle Neuaufstellung und Umfirmierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

MDF Property Performance AG: Wesentliche Veränderung der Aktionärsstruktur, personelle Neuaufstellung und Umfirmierung

Holzkirchen (pta000/23.03.2026/20:40 UTC+1)

Bei der MDF Property Perfomance AG (ISIN: DE000A382822; WKN: A38282) hat sich die Aktionärsstruktur wesentlich verändert. Im Zuge einer Transaktion hat die M2 Terra GmbH vom bisherig kontrollierenden Aktionär die vollständige Beteiligung erworben. Somit ist die M2 Terra GmbH neuer wirtschaftlicher Berechtigter und übt künftig die maßgebliche Kontrolle über die Gesellschaft aus.

Im Zusammenhang mit dieser Veränderung wurde der Aufsichtsrat der Gesellschaft teilweise neu besetzt.

Zudem ist Herr Friedrich Obholzer, Mitglied des Vorstands, aus seinem Amt mit Wirkung zum 17.03.2026 ausgeschieden.

Des Weiteren wurde eine Umfirmierung (Namensänderung) beschlossen. Die Gesellschaft wird künftig unter dem Namen Property Performance AG firmieren.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit einer strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft.

(Ende)

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Aussender: MDF Property Performance AG Rudolf-Diesel-Ring 11 83607 Holzkirchen Deutschland Ansprechpartner: Anna Schumann-Halder Tel.: +49 8024 4673804 E-Mail: a.schumann-halder@ppag.ag Website: www.mdfppag.com ISIN(s): DE000A382822 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt

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March 23, 2026 15:40 ET (19:40 GMT)