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WKN: A38282 | ISIN: DE000A382822 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
23.03.26 | 10:12
99,50 
0,00 % 0,00
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
MDF PROPERTY PERFORMANCE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MDF PROPERTY PERFORMANCE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
23.03.2026 21:15 Uhr
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(1)

PTA-Adhoc: MDF Property Performance AG: Wesentliche Veränderung der Aktionärsstruktur, personelle Neuaufstellung und Umfirmierung

DJ PTA-Adhoc: MDF Property Performance AG: Wesentliche Veränderung der Aktionärsstruktur, personelle Neuaufstellung und Umfirmierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

MDF Property Performance AG: Wesentliche Veränderung der Aktionärsstruktur, personelle Neuaufstellung und Umfirmierung

Holzkirchen (pta000/23.03.2026/20:40 UTC+1)

Bei der MDF Property Perfomance AG (ISIN: DE000A382822; WKN: A38282) hat sich die Aktionärsstruktur wesentlich verändert. Im Zuge einer Transaktion hat die M2 Terra GmbH vom bisherig kontrollierenden Aktionär die vollständige Beteiligung erworben. Somit ist die M2 Terra GmbH neuer wirtschaftlicher Berechtigter und übt künftig die maßgebliche Kontrolle über die Gesellschaft aus.

Im Zusammenhang mit dieser Veränderung wurde der Aufsichtsrat der Gesellschaft teilweise neu besetzt.

Zudem ist Herr Friedrich Obholzer, Mitglied des Vorstands, aus seinem Amt mit Wirkung zum 17.03.2026 ausgeschieden.

Des Weiteren wurde eine Umfirmierung (Namensänderung) beschlossen. Die Gesellschaft wird künftig unter dem Namen Property Performance AG firmieren.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit einer strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft.

(Ende)

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Aussender:      MDF Property Performance AG 
           Rudolf-Diesel-Ring 11 
           83607 Holzkirchen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Anna Schumann-Halder 
Tel.:         +49 8024 4673804 
E-Mail:        a.schumann-halder@ppag.ag 
Website:       www.mdfppag.com 
ISIN(s):       DE000A382822 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774294800326 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 15:40 ET (19:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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