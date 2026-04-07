DJ PTA-News: Property Performance AG: Strategische Weiterentwicklung mit Umfirmierung der Gesellschaft, Veränderungen in Gremien & in der Aktionärsstruktur

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Property Performance AG: Strategische Weiterentwicklung mit Umfirmierung der Gesellschaft, Veränderungen in Gremien & in der Aktionärsstruktur

Holzkirchen (pta000/07.04.2026/11:34 UTC+2)

07.04.2026 - Strategische Weiterentwicklung mit Umfirmierung der Gesellschaft, Veränderungen in Ihren Gremien und Veränderung der Aktionärsstruktur

Die MDF Property Performance AG (ISIN: DE000A382822; WKN: A38282) hat im Zuge ihrer strategischen Weiterentwicklung bedeutende Veränderungen beschlossen, die ihre zukünftige Ausrichtung nachhaltig stärken werden.

Die Gesellschaft informiert dazu wie folgt:

Ein zentraler Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Umfirmierung des Unternehmens. Die MDF Property Perfomance AG hat beschlossen, die Firma (den Namen) der Gesellschaft zu ändern. Die Gesellschaft wird künftig unter dem Namen Property Performance AG firmieren. Die Umfirmierung ist Teil der strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft und soll die zukünftige Ausrichtung auch im Außenauftritt widerspiegeln. Die Umfirmierung steht unter dem Vorbehalt der Eintragung in das Handelsregister, welche am 01.04.2026 erfolgte.

Parallel wurden Anpassungen in den Gremien vorgenommen. Im Aufsichtsrat kommt es zu teilweisen personellen Veränderungen. Zusätzliche Expertise und neue Impulse werden in die strategische Begleitung des Unternehmens eingebracht. Gleichzeitig scheidet ein Mitglied des Vorstands aus dem Unternehmen aus.

Mit dem neuen Aktionär an Bord intensiviert das Unternehmen seine strategische Weiterentwicklung und schafft die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung zentraler Wachstumsinitiativen. Es wird dadurch die langfristige Ausrichtung gestärkt und setzt zusätzliche Impulse für Wachstum und Innovation. Die eingeleiteten Maßnahmen sind Ausdruck eines kontinuierlichen Transformationsprozesses, mit dem die Gesellschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbaut und sich gezielt auf zukünftige Herausforderungen und Chancen vorbereitet.

(Ende)

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Aussender: Property Performance AG Rudolf-Diesel-Ring 11 83607 Holzkirchen Deutschland Ansprechpartner: Anna Schumann-Halder Tel.: +49 8024 4673804 E-Mail: a.schumann-halder@ppag.com Website: www.mdfppag.com ISIN(s): DE000A382822 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt

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April 07, 2026 05:34 ET (09:34 GMT)