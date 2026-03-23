New York - Die US-Börsen haben am Montag kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.208 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.580 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.189 Punkten 1,2 Prozent im Plus.



Der Ölpreis und die US-Börsen haben am Montag deutlich auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump reagiert, dass er die angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke vertagt. Trump begründete die Verschiebung mit produktiven Gesprächen mit dem iranischen Regime. Teheran dementierte jedoch die Gespräche.



Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnte unterdessen vor der "größten Bedrohung für die globale Energiesicherheit in der Geschichte". Die aktuelle Krise entspreche der kombinierten Wirkung der beiden Ölkrisen der 1970er Jahre und den Folgen der russischen Invasion in der Ukraine. Die IEA schlägt zehn Maßnahmen vor, um zügig die Ölnachfrage zu senken, darunter mehr Home-Office, niedrigere Geschwindigkeitslimits, eine Förderung des ÖPNVs und weniger Geschäftsflugverkehr.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1613 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8611 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.403 US-Dollar gezahlt (-2,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,91 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 99,89 US-Dollar, das waren 1230 Cent oder 11,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur