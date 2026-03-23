Tesla hat einmal mehr für einen Paukenschlag gesorgt. Der EV-Hersteller gab am Wochenende bekannt, dass man gemeinsam mit SpaceX und xAI eine Halbleiterfabrik bauen will. Die Ankündigung sorgte nicht nur für einen Kurssprung von rund vier Prozent bei der Tesla-Aktie, sondern für ebenso große Verluste bei den Papieren von Micron.Das neue Projekt mit dem Namen "Terafab" war bereits zuvor angedeutet worden, wurde aber erst am Samstag bei einer Veranstaltung in Austin, Texas, offiziell vorgestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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