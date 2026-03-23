Neue TOPSwitchGaN ICs steigern die Ausgangsleistung auf mehr als das Doppelte und senken zugleich Systemkosten, Komplexität sowie Entwicklungszeit

APEC 2026 Power Integrations (NASDAQ: POWI), führender Anbieter hochspannungsfester integrierter Schaltungen für energieeffiziente Leistungswandlung, stellte heute einen Durchbruch bei der Sperrwandler-Topologie vor, der den Leistungsbereich von Sperrwandlern auf 440 W erweitert deutlich über die Grenzen hinaus, für die bislang komplexere resonante Topologien wie LLC erforderlich waren. Die neue TOPSwitchGaN-Sperrwandler-IC-Familie vereint die wegweisende PowiGaN-Technologie des Unternehmens mit seiner etablierten TOPSwitch-IC-Architektur. Das senkt die Komplexität, macht in vielen Fällen Kühlkörper überflüssig, verkürzt die Entwicklungszeit, verbessert die Herstellbarkeit und reduziert die Gesamtsystemkosten.

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The new TOPSwitchGaN flyback IC family extends the power range of flyback converters to 440 W-well beyond the limits that traditionally required more complex resonant and LLC topologies.

"Das ist mehr als eine Weiterentwicklung eines Produkts es ist ein grundlegender Wandel dabei, wie Ingenieure an das Design von Stromversorgungen herangehen können", sagte Silvestro Fimiani, Leiter Produktmarketing bei Power Integrations. "Über Jahrzehnte hinweg mussten Entwickler mit steigenden Leistungswerten auf resonante Topologien wie LLC wechseln. Mit TOPSwitchGaN erschließen wir für Sperrwandler einen Leistungsbereich, der bislang nicht möglich war, und ermöglichen Ingenieuren damit hohe Effizienz und starke Leistung mit einer deutlich einfacheren Architektur."

TOPSwitchGaN ICs erreichen über den gesamten Lastbereich Lasten von 10 bis 100 Prozent einen Wirkungsgrad von 92 Prozent und unterbieten die europäischen ErP-Vorgaben mit einer Leistungsaufnahme von unter 50 mW im Standby- sowie Aus-Zustand problemlos. Dies gelingt ohne synchrone Gleichrichtung. Die neuen ICs eignen sich ideal für hochwertige Haushaltsgeräte, Ladegeräte für E-Bikes sowie industrielle Anwendungen.

PowiGaN-Schalter bieten einen deutlich niedrigeren RDS(ON) als Silizium. Das senkt die Leitungsverluste und steigert die Leistungsfähigkeit von Sperrwandlern erheblich. Diese neuen Bauteile verfügen über 800-V-PowiGaN-Schalter, die eine hohe Stoßspannungsfestigkeit sowie geringe Schaltverluste bieten. Dadurch können sie mit Schaltfrequenzen von bis zu 150 kHz arbeiten, um die Größe des Transformators zu minimieren.

Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt bei 230 VAC einschließlich Netzspannungserfassung deutlich unter 50 mW und bei 300 mW Eingangsleistung an 230 VAC stehen bis zu 210 mW Ausgangsleistung zur Verfügung, um Hilfsfunktionen im Standby-Betrieb zu versorgen.

Fimiani fuhr fort: "TOPSwitch war das erste Bauelement, das netzbetriebene Schaltregler in kleinen Gehäusen vereinte, und seit 1994 wurden Milliarden Einheiten verkauft der Name TOPSwitch steht für Innovation in der Leistungswandlung. Der Name TOPSwitch steht für Innovation in der Leistungswandlung. Ingenieure setzen auf TOPSwitch aufgrund seines hohen Wirkungsgrads sowie der einfachen Handhabung, und diese Vorteile stehen nun für ein noch breiteres Spektrum an Designs zur Verfügung. TOPSwitchGaN erweitert den Leistungsbereich der Sperrwandler-Architektur auf 440 W ein Wert, der mit einer Sperrwandler-Architektur bislang undenkbar war und erschließt damit Anwendungen, für die zuvor komplexere Topologien erforderlich waren."

Die neuen ICs sind in zwei Varianten erhältlich. Für ultraflache Designs ermöglicht das flache eSOP-12-SMD-Gehäuse die Abgabe von 135 W (85-265 VAC) ohne Kühlkörper für Anwendungen wie Haushaltsgeräte. Die vertikale Ausrichtung des eSIP-7-Gehäuses minimiert den Platzbedarf auf der Leiterplatte und bietet einen Wärmewiderstand, der einem in TO-220 verpackten Bauteil entspricht. Durch die Montage eines Metallkühlkörpers mit einem einfachen Clip wird der erweiterte Leistungsbereich für Anwendungen wie Elektrowerkzeuge, E-Bikes sowie Garagentorantriebe erreicht. Da TOPSwitchGaN ICs Pin-kompatibel zu TinySwitch-5 Off-Line-Switcher-ICs sind, können Entwickler dieselbe Methodik für Anwendungen von 10 W bis 440 W verwenden.

Verfügbarkeit und Unterlagen

Die Preise für TOPSwitchGaN beginnen bei 1,00 US-Dollar bei Abnahme von 10.000 Stück. Folgende Referenz-Designunterlagen sind verfügbar:

DER-1079 dieses Kit verwendet TOP7074K für ein isoliertes 60-W-Sperrwandler-Netzteil mit weitem Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte;

DER-1019 dieses Kit weist ein isoliertes industrielles Sperrwandler-Netzteil für hohe Netzspannung mit 356 W (89 V/4 A) auf Basis von TOP7078E auf;

RDK-1018 dieses Ladegeräte-Kit für E-Bikes ist ein isoliertes Sperrwandler-Design mit weitem Eingangsspannungsbereich und 168 W auf Basis von TOP7075E.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter von Power Integrations oder an einen der weltweit autorisierten Vertriebspartner des Unternehmens DigiKey, Newark, Mouser und RS Components oder besuchen Sie power.com.

Über Power Integrations

Power Integrations, Inc. ist ein führender Innovator bei Halbleitertechnologien für die Hochspannungs-Leistungswandlung. Die Produkte des Unternehmens sind zentrale Bausteine des Ökosystems für saubere Energie und ermöglichen sowohl die Erzeugung erneuerbarer Energie als auch die effiziente Übertragung und Nutzung elektrischer Leistung in Anwendungen von Milliwatt bis Megawatt. Weitere Informationen finden Sie auf www.power.com.

Power Integrations, das Power-Integrations-Logo, PowiGaN, TOPSwitchGaN, TOPSwitch, TinySwitch und EcoSmart sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Power Integrations, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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