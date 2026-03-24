Berlin - Laut einer Umfrage im Auftrag von "Stern" und RTL glaubt mit 73 Prozent eine klare Mehrheit der Deutschen, dass ihr Land mit der Aufnahme weiterer iranischer Flüchtlinge nicht gut zurechtkommen würde. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte für die Erhebung 1.000 Deutsche am 19. und 20. März.



Dabei sind Anhänger der CDU/CSU mit 80 Prozent überwiegend dieser Meinung, unter den Wählern der AfD sind es sogar 98 Prozent. Aber auch bei Anhängern der SPD (63 Prozent) und der Linken überwiegt die Skepsis. Allein Unterstützer der Grünen sehen mehrheitlich in dieser Frage keine größeren Probleme auf Deutschland zukommen.



Forsa hatte im November 2022 eine ähnliche Umfrage erstellt, damals ging es um die Aufnahme weiterer Menschen aus der Ukraine. Die Hälfte der Deutschen wie auch Anhänger von CDU/CSU und der SPD gab damals an, dass das Land mit einer größeren Zahl von Flüchtlingen gut zurecht käme - nur die AfD-Wähler gingen zu 89 Prozent davon aus, dass es größere Probleme geben werde.





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